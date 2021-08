Zin? Lekker? Fijn? maakt wensen en grenzen bespreekbaar

Ministerie VWS en Sense lanceren campagne tegen ongewenst gedrag Heb je zin? Vind je het lekker? Vond je het fijn? Het zijn belangrijke vragen waarmee jongeren voor, tijdens en na een intiem moment hun seksuele wensen en grenzen bespreekbaar kunnen maken. Om jongeren te motiveren hierover een gesprek te voeren en zo ongewenst gedrag te voorkomen, lanceert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport, in samenwerking met Sense, vandaag de campagne “Zin? Lekker? Fijn? – Praat met elkaar over wat je wel en niet wil.”

Praten over wat ze wel en niet willen tijdens een intiem moment is voor jongeren en jongvolwassenen superbelangrijk. Dat voorkomt onprettige situaties. Maar hierover beginnen kan lastig zijn. Jongeren weten soms niet hoe en wanneer ze erover moeten beginnen.

Mantra als hulpmiddel

De nieuwe campagne wil jongeren stimuleren om zich meer vrij te voelen in het maken van hun (seksuele) keuzes. Daarvoor is een mantra ontwikkeld, een hulpmiddel, waarmee ze voor, tijdens of na een intiem moment het gesprek kunnen aangaan: Zin? Lekker? Fijn?

Elk moment is het juiste moment om te praten over wat je wel en niet wil. Deze drie simpele vragen helpen hierbij.

Als eerste is het vóór een intiem moment belangrijk om aan jezelf of de ander te vragen: Heb je zin? En zo ja, waar heb je zin in? Tijdens een intiem moment is het goed om jezelf of de ander te vragen: Is het lekker? Vinden jullie het nog steeds leuk? Na afloop is het belangrijk om elkaar te vragen: vond je het fijn? Deze vragen maken het praten over flirten, zoenen, aanraken of seks een stuk makkelijker.

Belangrijk om te praten en te vragen

Uit een recente flitspeiling blijkt dat één op de vijf jongeren en jongvolwassenen het moeilijk vindt om te praten met de ander over wat ze wel en niet willen bij intiem contact zoals knuffelen, zoenen of met elkaar naar bed gaan.

Vier op de vijf jongeren vindt het belangrijk om met de ander te praten over wat ze wel en niet willen op seksueel gebied of bij intiem contact. Negen op de tien vinden het belangrijk om te weten te komen wat de ander op dat gebied wel en niet wil.

Van de meisjes geeft tweederde meestal of altijd aan wat hun grenzen en wensen zijn bij een intiem contact of op seksueel gebied. Van de jongens doet de helft dat. Een kwart doet dit soms.

Duidelijke norm nodig

Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS: ,,Met deze campagne willen we wensen en grenzen bespreekbaar maken, of het nu gaat om relaties of seks. Om ongewenst gedrag te voorkomen is een duidelijke norm nodig: het is normaal dat je zelf je keuzes maakt over wat je wel en niet wilt en dat je partner dit respecteert. Dat vraagt om goede communicatie, hoe spannend dat soms ook is. ‘Zin? Lekker? Fijn?’ kan hierbij helpen.”

Eerste stap werkt bevrijdend

Dokter Rosa Joosten van Sense over de campagne: ,,Over het algemeen is het goed gesteld met de seksuele gezondheid van Nederlandse jongeren en jongvolwassenen. Toch hebben nog te veel jongeren negatieve ervaringen, van daten tot seks. We willen jongeren helpen ontdekken hoe bevrijdend en fijn het is om met elkaar te praten over wat je wel en niet wil, als je eenmaal de eerste stap hebt gezet.”