RIVM: 'Aantal coronabesmettingen afgelopen week bijna verdubbeld'

Stijging van 48 procent

In de afgelopen week kregen 17.832 personen een positieve testuitslag tegen het aantal van 12.016 in de week daarvoor. Het betekent een stijging van 48%. Het aantal meldingen steeg in alle regio’s en alle leeftijdsgroepen. Het RIVM spreekt over een 'verwachte najaarsstijging.'

Meer mensen getest

Het RIVM laat weten dat in de afgelopen week meer mensen zich hebben laten testen. Het percentage mensen met een positieve testuitslag steeg van 8,1 naar 10,3%. Dat komt overeen met 105 positief geteste personen per 100.000 inwoners. Ruim 158.000 mensen lieten zich testen, 16% meer dan de week ervoor.

Ruim 80% van positieve zelftest bij GGD bevestigd

In totaal waren er 8.781 mensen die zich lieten testen na een positieve zelftest. Bij 81,2% van deze mensen werd de positieve zelftestuitslag bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst bevestigd. Bij mensen die zich lieten testen zonder positieve zelftestuitslag was het percentage positief 6,0%.

Ziekenhuisopnames

Er weren in de afgelopen week ook meer mensen opgenomen dan in de week daarvoor. Afgelopen week werden 281 personen met corona opgenomen, een toename van +8% ten opzichte van de voorgaande week. Er werden 71 patiënten met COVID-19 opgenomen op de IC intensive care. Dat zijn er 25 (+54%) meer dan de week ervoor.