Dinsdag hoogste dagaantal van 20.252 coronabesmettingen bij RIVM gemeld

Bij het RIVM zijn dinsdag tot 10.00 uur vanmorgen 20.252 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Het is het hoogste dagaantal sinds de uitbraak van de pandemie in maart 2020.

Totaal nu 2.334.472 besmettingen geregistreerd

Als je nu kijkt naar het daggemiddelde over de afgelopen 7 dagen, waarin er totaal 110.376 besmettingen zijn geregistreerd, dan kom je uit op 15.768. Het dagaantal van vandaag, dinsdag 16 november, bedraagt 20.252. Dat is maar liefst 4.484 (+28%) hoger dan het daggemiddelde van de afgelopen 7 dagen wat betekent dat het aantal dagelijkse besmettingen nog steeds blijft stijgen.

Maatregelen kabinet vrijdag 12 november

Het demissionair kabinet heeft afgelopen vrijdag 12 november een flink aantal aangescherpte maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Deze maatregelen gingen zaterdag 13 november om 18.00 uur in. Over twee weken is het effect van de maatregelen die zaterdag om 18.00 uur van kracht zijn geworden, pas echt goed meetbaar.

Openingsfeesten Carnaval

Maar waarschijnlijk zal al veel eerder zichtbaar worden, wat voor negatief effect de openingsfeesten van het carnaval op donderdag 11 november die toch zijn doorgegaan, zullen gaan hebben op het aantal coronabesmettingen.