Nederland slaat 35 miljoen boosterprikken in voor 2022

Nederland heeft een ruime voorraad vaccins aangekocht voor 2022 en 2023. Naast de eerdere aankoop van 35 miljoen doses BionTech/Pfizer voor 2022 en 2023 (17,5 miljoen per jaar), heeft Nederland in 2022 ook nog recht op de levering van circa 10,5 miljoen doses Moderna, 840.000 doses Novavax en 10.000 doses Valneva mits deze wordt toegelaten tot de markt. Dit schrijft demissionair minister Hugo de Jonge woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Ruimte voor mogelijk extra boosterrondes

'Zeker omdat voor een boosterdoses Moderna maar de helft van een regulier vaccin nodig is, beschikken we hiermee over voldoende vaccins voor de huidige boostercampagne en ligt er ruime basis voor mogelijke extra boosterrondes in het tweede kwartaal en het najaar van 2022 en in 2023', aldus De Jonge.

Nieuw vaccin speciaal tegen omikronvariant

Omdat we op dit moment nog niet weten of de huidige vaccins - zeker na een booster - afdoende beschermen tegen de Omikron-variant, werken BionTech/ Pfizer en Moderna aan een, aan de Omikron-variant aangepaste versie van hun vaccins. Zoals bekend heeft de EU het recht om het reguliere vaccin om te zetten in een aangepast product, zodra dit beschikbaar komt. De producenten moeten een zogenaamde “reasonable effort” doen om zo’n vaccin te ontwikkelen, als blijkt dat het reguliere vaccin onvoldoende bescherming biedt tegen een nieuwe variant.

Levering op zijn vroegst april 2022

BionTech/Pfizer (en Moderna) geven aan ten minste 100 dagen nodig te hebben voor ontwikkeling, goedkeuring en opschaling van productie, voor zo’n aangepast vaccin. Levering is daarmee op zijn vroegst in april te verwachten.