Toename waterpokken bij kinderen mogelijk inhaaleffect na coronajaren

Sinds begin 2022 is er sprake van een toename van waterpokken in Nederland. Opvallend is dat de infectieziekte dit jaar niet alleen veel zuigelingen en kleuters treft, maar ook kinderen tussen de 5 en 15 jaar. Dit blijkt uit de wekelijkse cijfers over aandoeningen van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, die worden gegenereerd uit de registraties die honderden huisartsenpraktijken verspreid over het land doorlopend aanleveren.

Na een periode van twee jaar waarin huisartsen zeer weinig gevallen van waterpokken zagen, begon de infectieziekte in de laatste maanden van 2021 weer om zich heen te grijpen. Dit zette door in 2022.

Naast jonge kinderen dit jaar opvallend veel oudere kinderen getroffen

Bij kinderen tussen 0 en 4 jaar, de meest vatbare groep, zien we in 2022 een stijging van wel 400 tot 500% ten opzichte van dezelfde periode in 2021, zo laat de grafiek zien. Opvallend is dat er ook een forse toename is in de groep kinderen tussen 5 en 15 jaar; bij hen komt tweemaal zo vaak waterpokken voor als vorig jaar.

Mogelijk inhaaleffect

Mogelijk is er sprake van een inhaaleffect na de coronajaren. Met de schoolsluitingen en andere coronamaatregelen van de afgelopen jaren hebben we minder infectieziekten, waaronder waterpokken, geregistreerd. Nu de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus zijn losgelaten is er weer een toename te zien van infectieziekten zoals waterpokken, iets wat we eerder al zagen bij de plotselinge uitbraak van RS-virusinfecties.