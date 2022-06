Nieuwe digitale tool help knelpunten op SEH van LUMC beter op te lossen

Medewerkers van de Spoedeisende Hulp (SEH) in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) hebben dankzij een nieuwe digitale ‘SEH-tegel’ beter inzicht in de capaciteit, drukte en de doorstroom op de afdeling. 'Via de tool kunnen zij snel detecteren als er problemen ontstaan en passende acties ondernemen. De SEH-tegel is sinds maandag 30 mei in gebruik', zo heeft het LUMC bekendgemaakt.

Landelijke toename druk op SEH

De druk op de spoedeisende hulp neemt in het hele land toe. 'Dit zien we ook in het LUMC. Patiënten moeten vaak langer op de SEH verblijven, wat de doorstroom van patiënten bemoeilijkt. Dankzij de informatie in de digitale tegel kan dit proces beter inzichtelijk worden gemaakt', aldus het LUMC. Patiënten op de SEH kunnen daardoor voortaan sneller en beter geholpen worden.

Drukte monitoren

SEH-medewerkers kunnen op de tegel verschillende gegevens inzien. Zo kunnen zij op een laagdrempelige manier monitoren hoe druk het op de afdeling is. Door een druk de knop achterhalen ze bijvoorbeeld hoeveel patiënten in de wachtkamer zitten en hoeveel er wachten op transport. Ook kan er makkelijk worden gecontroleerd hoeveel patiënten de afgelopen uren zijn aangekomen of vertrokken. Bij het ontstaan van een knelpunt geeft het systeem zelf een waarschuwing, bijvoorbeeld als een patiënt langer dan een uur wacht op een labuitslag.

Sturen op proces rondom patiënt

Alle gegevens in de tegel zijn afkomstig uit HiX, het patiënten informatiesysteem van het LUMC. In samenwerking met het LUMC Capaciteitscentrum en een werkgroep met betrokkenen van de SEH is de tegel samengesteld. Met ondersteuning van de afdeling IT&DI zijn alle gegevens uit het dataplatform bijna real-time beschikbaar in de tegel. Met deze gegevens kan er door de betrokkenen op de SEH beter gestuurd worden op het proces rondom de patiënt. Op deze manier is het mogelijk om bijna live de zorg voor de patiënt op de SEH verbeteren, maar ook met terugwerkende kracht het proces te evalueren.