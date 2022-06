We zijn bewuster van onze voeding, maar eten we ook gezonder?

Alom wordt ook meer en meer stilgestaan bij wat gezond eten nou precies is. Dat is nodig ook. Kijk maar eens om je heen. Niet voor niets is het obesitascijfer schrikbarend hoog in ons land. Volgens de mensen die het kunnen weten, heeft dat alles te maken met een gebrek aan tijd en zin om zich in deze materie te verdiepen.

Fastfoodketens draaien nog steeds overuren

Hoewel veel mensen zich wel degelijk bewust zijn van wat gezond eten is en hoe belangrijk dit is, draaien de fastfoodketens overuren om over de populariteit van de afhaalpizza nog maar te zwijgen. Veel mensen wijten dit aan hun drukke leven. Er is een drukke baan, er is een gezin en we hebben allemaal hobby’s. En dan wil een gezonde maaltijd bereiden er nog wel eens bij in inschieten. Bovendien hebben mensen zogenaamd geen tijd om zich te verdiepen in wat wel of niet gezond is, laat staan dat ze in de supermarkt op zoek willen gaan naar gezonde producten. Per saldo eten we dus ongezond, en dat is totaal onnodig.

Zo kun je snel een gezonde maaltijd bereiden

Wil je toch gezond eten ondanks een gebrek aan tijd? Kies dan voor een maaltijdbox. In ons land bieden steeds meer aanbieders een maaltijdbox aan. Eens per week krijg je dan een box geleverd, met daarin tussen de drie en de vijf maaltijden. Je kunt lid worden van een dergelijke aanbieder en bent zo verzekerd van altijd een gezonde en verantwoorde maaltijd. In de box vind je alleen gezonde en verse producten. Bovendien krijg je een receptenkaart. Daarop staat precies hoe jij jouw gezonde maaltijd kunt bereiden. En in zo goed als alle gevallen kun je een gezonde maaltijd al binnen een half uur op tafel staan.

Precies de juiste hoeveelheid; geen sprake meer van voedselverspilling

Een ander voordeel van het gebruik van een maaltijdbox is verder dat voedselverspilling een halt toegeroepen wordt. Je krijgt namelijk precies een afgemeten portie voorgeschoteld. Je hoeft nu dus eens niet kostbaar eten weg te gooien. Het grote voordeel van het gebruik van een maaltijdbox is echter toch de tijd. Je hoeft je nu niet te verdiepen in wat wel of niet gezond is en je hoeft niet op zoek in de supermarkt naar de meest gezonde producten. Want ook dat kost je vaak kostbare tijd.

Wil je gezond eten, dan kan dat gewoon

Het aantal aanbieders van maaltijdboxen is sterk groeiend. Overal op de weg zie je busjes en auto’s die overal in ons land maaltijdboxen bezorgen. Als je dus echt gezond wilt eten, dan kan dat gewoon. Dan hoef je niet standaard een pizza in de oven te gooien of de gang naar de snackbar te maken. Gezond eten is dus een kwestie van willen vooral. En een maaltijdbox is helemaal niet duur. Ga maar eens na wat je bij een snackbar kwijt bent en wat een pizza tegenwoordig kost.