Nieuwe tabaksregels per 1 juli

Per 1 juli 2022 gaan nieuwe wettelijke regelingen in met betrekking tot tabak. Zo komt er een aanscherping van het reclameverbod, gaat regulering van verhittingsapparaten in en moeten alle sigaretten er neutraal uit zien. Al deze nieuwe regels moeten een bijdrage leveren aan een ‘rookvrije generatie’ in 2040.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS): “Het is ontzettend belangrijk dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving. Daarmee kunnen we bijdragen aan het terugdringen van de circa 20.000 sterfgevallen door tabak elk jaar. Met deze nieuwe wettelijke regels maken we concrete stappen richting de rookvrije generatie. Tabaksproducten verdwijnen verder uit het zicht en worden minder aantrekkelijk, zodat stoppen met roken makkelijker wordt en starten moeilijker.”

Aanscherping reclameverbod

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat door reclame met name jongeren meer geneigd zijn om te beginnen, daarnaast weerhoudt reclame rokers om te stoppen met roken. Met de aanscherping van het reclameverbod krijgen bijna alle zaken die rookwaren verkopen te maken met het reclameverbod. Tabaksspeciaalzaken mogen als enige nog reclame maken, maar dan wel alleen binnenin de zaak. Reclame op de gevel en - in beperkte gevallen - de etalage, wordt voor alle verkooppunten verboden.

Regulering van elektronische verhittingsapparaten

Met elektronische verhittingsapparaten wordt tabak verhit in plaats van verbrand. Deze apparaten lijken in gebruik en uitstraling op e-sigaretten. Bij het reguleren van de verhittingsapparaten wordt op veel punten aansluiting gezocht bij de regelgeving van e-sigaretten. Om die reden gaan onder andere het reclameverbod, het uitstalverbod en verschillende verkoopbeperkingen (zoals de leeftijdsgrens van 18 jaar) gelden voor deze verhittingsapparaten. Verder worden er eisen gesteld aan de verpakking, zoals het verbieden van bepaalde aanduidingen en het plaatsen van een gezondheidswaarschuwing.

Neutrale sigaretten

Ook wordt er per 1 juli een standaard uiterlijk voorgeschreven voor alle sigaretten. Hierdoor mag er onder meer geen verschil meer zijn in de kleur, vormgeving, materiaal en andere elementen op het product die gebruikt kunnen worden om een onderscheid te maken tussen de verschillende soorten sigaretten. In 2020 zijn neutrale verpakkingen voor sigaretten en shag ingevoerd. Door nu ook standaardeisen te stellen aan de sigaret zelf kan worden voorkomen dat de tabaksindustrie haar aandacht verlegt van het aantrekkelijk maken van de verpakkingen, naar het aantrekkelijk maken van het uiterlijk van de sigaret.

Door bovenstaande maatregelen wordt roken minder aantrekkelijk gemaakt en wordt het bewustzijn van de schadelijkheid vergroot. Dit is uiteindelijk, in samenhang met andere maatregelen, van invloed op het rookgedrag.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de naleving van het reclame en rookverbod. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, legt de NVWA een schriftelijke waarschuwing of een bestuurlijke boete op.