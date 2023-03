'Loopfiets verbetert motorische ontwikkeling van kinderen'

Om ernstig letsel bij kinderen te verminderen of te voorkomen is het cruciaal om te investeren in een goede balans tussen het beschermen én versterken van een kind. Een loopfiets is een mooi voorbeeld van hoe ouders, maar bijvoorbeeld ook pedagogische professionals, kinderen al op jonge leeftijd kunnen versterken. Dit zegt Mariëlle Hermans van VeiligheidNL