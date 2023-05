Australië gaat “recreatief vapen” verbieden

Australië wordt het eerste land dat recreatief vapen gaat verbieden. "We zullen niet toekijken hoe vapen een nieuwe generatie nicotineverslaafden creëert", zei de Australische minister van Volksgezondheid Mark Butler dinsdag.

De import van vapes die niet bestemd zijn voor de rekken van de apotheken, worden binnenkort verboden. Ook alle wegwerp-e-sigaretten worden verbannen. Om deze plannen van de grond te krijgen, wordt door de Australische overheid in totaal 234 miljoen Australische dollars geïnvesteerd. Hierdoor wordt gesproken over de grootste 'rookhervormingen' die sinds tien jaar in het land worden doorgevoerd.