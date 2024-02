Sterfte in 2023 afgenomen

In 2023 overleden 169 duizend mensen. Dat zijn ongeveer 750 minder sterfgevallen dan in 2022. Vooral onder vrouwen en mensen jonger dan 65 jaar was de sterfte lager. De levensverwachting is in 2023 toegenomen. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige jaarcijfers.

In het eerste kwartaal van 2023, toen er een veertien weken durende griepepidemie was, overleden er meer mensen dan in het eerste kwartaal van 2022. In de andere kwartalen overleden minder mensen dan in dezelfde kwartalen een jaar eerder. De relatief hoge sterfte in het vierde kwartaal, die sinds het begin van de coronapandemie voorkomt, hield ook in 2023 aan.

COVID-19 als doodsoorzaak vormt een steeds kleiner deel van de sterfte. In de eerste drie kwartalen van 2023 was COVID-19 de doodsoorzaak bij minder dan 2 procent van de overledenen. In 2022 ging het om 5 procent van alle overledenen, in 2021 om 13 procent en in 2020 om 14 procent.

Meer vrouwen dan mannen overleden

In 2023 overleden 85,6 duizend vrouwen en 83,8 duizend mannen. Al sinds 1997 overlijden er meer vrouwen dan mannen. Dat komt omdat er meer oudere vrouwen zijn in de bevolking. Alleen aan het begin van de coronapandemie, vooral in 2021, overleden er meer mannen dan vrouwen.