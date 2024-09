Ziekenhuizen gaan week lang alle fatbike-ongelukken registreren

Artsen maken zich zorgen over het aantal ernstige ongelukken met fatbikes onder jongeren, maar tot nu toe zijn er geen landelijke cijfers over het aantal letsels na die ongelukken. 'Daarom wordt dit vanaf vandaag een week lang bijgehouden in bijna alle ziekenhuizen, zo meldt de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie maandag.

Kenniscentrum VeiligheidNL

Er wordt geregistreerd om wat voor ongelukken het gaat, wat de ernst is van de verwondingen en wat de leeftijd is van de bestuurder. Ook houden de ziekenhuizen bij of de slachtoffers een helm droegen. De turfweek is een initiatief van kenniscentrum VeiligheidNL. Ter vergelijking worden ook ongevallen met andere e-bikes en normale fietsen bijgehouden.

Bijna alle ziekenhuizen doen mee

Bijna alle ziekenhuizen in Nederland hebben zich aangemeld voor het initiatief. Het gaat om 80 van de 83 ziekenhuizen met een spoedeisende hulp, meldt de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie. "We gaan bijhouden hoeveel mensen er binnenkomen op de spoedeisende hulp na een ongeval met een fiets", zegt voorzitter Jochem Hoogendoorn van de vereniging. "De aanleiding is inderdaad de fatbike, maar we gaan ook alle andere fietsers registeren."

Steeds meer jongeren betrokken

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie zien ziekenhuizen sinds de opkomst van de fatbike een toename van het aantal jongeren met ernstig letsel. "We zien veel jongere kinderen op spoedeisende hulp", zegt Hoogendoorn. "Jonge slachtoffers van fietsongelukken waren er altijd al, maar bij e-bikes ging het voorheen vaak om ouderen. Nu zien we ook daar steeds mee jongeren."

'Ernstig letsel op jongere leeftijd nooit eerder gezien'

"Wij maken ons zorgen om de ernst van letsels die we voorheen amper zagen op deze leeftijd, zoals hersenletsel, botbreuken, gescheurde kruisbanden of een gescheurde milt", zegt Hoogendoorn. Ook VeiligheidNL maakt zich zorgen. Het kenniscentrum pleit zelfs voor een verbod op alle e-bikes voor jongeren onder de 16.