Meer kinderen met het RS-virus opgenomen

Het aantal mensen met RS-virus in Nederland neemt toe. Het aantal jonge kinderen dat de huisarts bezoekt voor ontsteking van de kleine luchtwegen (bronchiolitis) is in de afgelopen weken verder gestegen. Het aantal meldingen van RSV(Respiratoir Syncytieel Virus) door de laboratoria van de Virologische Weekstaten is in de afgelopen weken gestegen.