Keuzehulp bij longkanker: stap voor stap naar beste behandeling

Ongeveer 85 procent van de mensen met longkanker heeft niet-kleincellige longkanker. Voor deze groep biedt de longkankerkeuzehulp inzicht in de behandelopties, inclusief de afwegingen tussen bijvoorbeeld langer leven of kwaliteit van leven. Het hulpmiddel is toegankelijk via een inlogcode, waarmee patiënten stapsgewijs door informatie en overwegingen worden geleid.

Nadenken over wat belangrijk is

Longarts Ben van den Borne legt uit: “De keuzehulp stelt patiënten in staat om in hun eigen tempo na te denken over wat voor hen belangrijk is. De ingevulde keuzehulp vormt vervolgens een basis voor een inhoudelijk gesprek in de spreekkamer. Dit maakt gezamenlijke besluitvorming veel effectiever.”

Als er keuze is tussen meerdere behandelingen, vertelt de arts eerst welke opties mogelijk zijn en wat dat voor de patiënt kan betekenen. Daarbij ontvangt de patiënt een inlogcode voor de online keuzehulp, waar hij stapsgewijs informatie krijgt. De patiënt kan daarbij afwegingen en voorkeuren aangeven. De ingevulde keuzehulp is vervolgens een leidraad voor het gesprek tussen de patiënt, zorgverlener en eventueel een naaste.

Extra module voor patiënten met uitzaaiingen

Een bijzondere toevoeging aan deze keuzehulp is een extra module voor patiënten met uitgezaaide longkanker. Deze module geeft inzicht in de keuzes van andere patiënten en de gevolgen van hun behandelingen, wat waardevolle context biedt voor het maken van eigen keuzes.

De longkankerkeuzehulp sluit aan bij een bredere strategie van het Catharina Ziekenhuis om keuzehulpen in te zetten. Eerder werden al tools geïntroduceerd voor nazorg bij borstkanker, ontslagbestemming na een beroerte en behandelen van chronisch nierfalen. Hiermee wil het ziekenhuis patiënten meer regie geven over hun zorgproces.

De longkankerkeuzehulp is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie, in samenwerking met Longkanker Nederland, ZorgKeuzeLab en meerdere beroepsverenigingen van artsen. Dankzij een subsidie van KWF is de keuzehulp verder verfijnd met de hulp van Santeon, Universiteit Utrecht en Amsterdam UMC.