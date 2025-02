RIVM: Meer longontstekingen nabij geitenhouderijen, bacteriën mogelijke verklaring

Bacteriën

'Het extra risico op een longontsteking is groter als mensen binnen 2.000 meter van een geitenhouderij wonen. In de stallen van geitenhouderijen zijn bacteriën gevonden die deze longontstekingen mogelijk verklaren. Dezelfde bacteriën werden namelijk ook gevonden in de omgeving en/of bij mensen die in de buurt wonen van de geitenhouderijen', zo blijkt uit VGO(Livestock farming and the health of local residents)-III, het nieuwste onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden aldus het RIVM.

Al bekend

Het was al bekend dat in gebieden met veel veehouderijen longontstekingen vaker voorkomen. Dit bleek uit VGO(Livestock farming and the health of local residents)-I en-II. VGO-III bevestigt dit. Vooral omwonenden van geitenhouderijen lopen extra risico op longontsteking. Dit risico is het grootst voor mensen die het meest dichtbij wonen. VGO-III bestond uit meerdere deelonderzoeken, die op verschillende manieren keken welke ziekteverwekkers de oorzaak van de longontstekingen kunnen zijn.

Verschillende ziekteverwekkers in stal, buitenlucht en bij mensen

Er werden in de stallucht van geitenhouderijen meer dan dertig verschillende bacteriën gevonden die bij mensen longontsteking kunnen veroorzaken. Van deze bacteriën kwamen 23 ook voor bij patiënten, omwonenden, geitenhouders en/of in de buitenlucht rondom geitenhouderijen.

Geen directe oorzaak

Het is moeilijk te bewijzen dat de bacteriën uit de geitenstallen de directe oorzaak zijn van de longontstekingen bij mensen rondom geitenhouderijen. Wel zijn de 23 gevonden bacteriën een mogelijke verklaring voor het vaker voorkomen van longontstekingen. Dat komt omdat ze gevonden zijn in de stallucht, de omgeving rond de stallen en/of bij de onderzochte mensen.

Mest en strooisel

In de stallen onderzocht VGO-III onder andere mest, strooisel en lucht. Hieruit blijkt dat veel van de bacteriën in de stallucht komen uit een mengsel van stalmest en strooisel. Hier lopen de geiten op in de stal. Alle onderzochte bedrijven en bijna alle geitenhouderijen in Nederland houden hun geiten op deze manier.

Hoeveelheid ziekteverwekkers in stallucht omlaag brengen

Aanbeveling is om te kijken of op geitenhouderijen de hoeveelheid ziekteverwekkers in de stallucht en omgevingslucht omlaag kan. Zo komen mensen die in de buurt wonen met minder ziekteverwekkers in contact.