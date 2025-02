Koningin Máxima bezoekt post-COVID Expertisecentrum

Klachten na corona

Post-COVID, of long COVID, verwijst naar klachten die langer dan drie maanden aanhouden na een besmetting met het coronavirus. In Nederland hebben tussen de 300.000 en 500.000 volwassenen post-COVID, waarvan circa 100.000 mensen ernstige klachten hebben die hen beperken in het dagelijks leven.

Inzicht

In de Universitaire Medische Centra Amsterdam, Maastricht, Rotterdam en Utrecht zijn sinds november vier post-COVID expertisecentra gestart. Het doel is om door middel van wetenschappelijk onderzoek en specialistische zorg meer inzicht te krijgen in post-COVID en bij te dragen aan effectieve behandelingen. De centra werken nauw samen om effectieve behandelingen zo snel mogelijk toepasbaar te maken en te verspreiden onder ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgverleners. De aard en de ernst van de klachten kan sterk variëren. Veelvoorkomende symptomen zijn vermoeidheid, duizeligheid, benauwdheid en geheugen- en concentratieproblemen, spierpijn en hartkloppingen. De centra zijn opgezet in nauwe samenwerking met de diverse patiëntenorganisaties.

Kinderen

Koningin Máxima spreekt over de landelijke opzet voor de post-COVID zorg en in het bijzonder over de vier expertisecentra. Hierbij is ook aandacht voor het onderzoek naar post-COVID bij kinderen. Aansluitend gaat Koningin Máxima in gesprek met zorgverleners van het expertisecentrum van het Erasmus MC over de opzet van de poli en de onderlinge samenwerking met specialisten. Ook krijgt Koningin Máxima een rondleiding over de post-COVID poli waar zij spreekt met patiënten en toelichting krijgt op verschillende patiëntonderzoeken.