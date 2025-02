NVWA waarschuwt voor gevaarlijke afslankpillen op TikTok en Instagram

Hartkloppingen en braken

Uit onderzoek door de NVWA blijkt dat de stof sibutramine in de pillen van het merk DynaPills zit. In Meri capsules zit naast sibutramine ook sildenafil. Deze stoffen zijn verboden in levensmiddelen. Ze kunnen onder andere hartkloppingen, hoofdpijn, misselijkheid en braken veroorzaken.

Eerdere waarschuwingen

De NVWA waarschuwt regelmatig voor afslankproducten die worden verkocht via social media. Vaak bevatten ze gevaarlijke stoffen, terwijl die niet op het etiket staan. Hierdoor wordt de gezondheid van gebruikers in gevaar gebracht. In 2024 ging het bijvoorbeeld om Özlex Tea en in 2023 om FXSLIM Lady&Man.

Gevaarlijke stoffen niet op etiket vermeld

In 2024 deed de NVWA een onderzoek naar diverse merken afslankpillen die te koop waren via social media. Uit dit onderzoek bleek dat 7 van de 11 onderzochte merken gevaarlijke stoffen bevatten die niet op het etiket waren vermeld. De NVWA blijft actief toezicht houden op dit soort producten.

Consumenten

De NVWA raadt af om afslankproducten te kopen via social media en adviseert consumenten die de afslankpillen DynaPills en Meri capsules al in huis hebben, die niet te gebruiken. Wie deze producten gebruikt heeft en bijwerkingen ervaart, moet een arts raadplegen. Bijwerkingen van deze producten kunnen ook gemeld worden bij Bijwerkingencentrum Lareb. Consumenten die dergelijke producten nog aantreffen op de Nederlandse markt, wordt gevraagd dit te melden bij de NVWA.