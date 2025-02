Mogelijke doorbraak met nieuw medicijn tegen Alzheimer

Een nieuw door het Canadese Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) ontwikkeld medicijn toont veelbelovende resultaten bij het terugdraaien van geheugenverlies bij patiënten met vroege alzheimer. 'Uit preklinisch onderzoek blijkt dat de behandeling de progressie van Alzheimer kan vertragen en de cognitieve functie kan herstellen', zo meldt het CAMH.

Experimenteel medicijn GL-II-73

'Een paradigmaverschuivingsonderzoek van het CAMH toont aan dat een experimenteel medicijn, GL-II-73, het potentieel heeft om geheugen en cognitieve functies te herstellen in een muismodel van de ziekte van Alzheimer', aldus het CAMH.

Onlangs gepubliceerd in Neurobiology of Aging

Uit het onderzoek blijkt dat het medicijn geheugenproblemen vermindert en schade aan hersencellen ongedaan maakt. Dit biedt hoop op verbetering van de cognitieve functies, vertraging van de progressie van Alzheimer en mogelijk preventie van hersenschade die met de ziekte gepaard gaan.

Wereldwijd bijna 50 miljoen mensen met Alzheimer

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie en bijna 50 miljoen mensen wereldwijd worden getroffen door Alzheimer of verwante dementie. Het is een progressieve neurologische aandoening die leidt tot geheugenverlies, cognitieve achteruitgang en gedragsveranderingen, wat een aanzienlijke impact heeft op het leven van patiënten en hun families.

'Kritieke kwetsbaarheid ontdekt in hersenpaden'

Dit nieuwe onderzoek bouwt voort op een 12 jaar eerder uitgevoerd onderzoek onder leiding van Dr. Etienne Sibille, wetenschappelijk directeur van het Neurobiology of Depression and Aging Program bij CAMH, en Dr. Thomas Prevot, wetenschapper in hetzelfde programma, die de co-hoofdauteurs van de studie zijn. "We hebben een kritieke kwetsbaarheid ontdekt in hersenpaden die worden beïnvloed door Alzheimer en andere cognitieve stoornissen, en dit medicijn biedt perspectief als een nieuwe behandeling," aldus Dr. Sibille. "Door de neurale functie te herstellen en geheugentekorten om te keren, vertegenwoordigt GL-II-73 een potentiële vroege interventie voor Alzheimer, waarbij de hoofdoorzaak van geheugenverlies wordt aangepakt - iets wat geen enkel huidig medicijn kan bereiken."

Studie getest op muismodellen

De studie testte het medicijn in een muizenmodel van de ziekte van Alzheimer, waarbij zowel jonge als oudere muizen werden gebruikt om de vroege en latere stadia van de ziekte te vertegenwoordigen. Er werden twee groepen opgenomen: normale muizen en genetisch gemanipuleerde muizen die gevoelig zijn voor het ontwikkelen van bèta-amyloïde-opbouw, een kenmerk van Alzheimer. Genetisch gemanipuleerde muizen kregen ofwel een enkele dosis GL-II-73 vóór het testen of ondergingen een chronische behandeling gedurende vier weken. Onderzoekers beoordeelden vervolgens de geheugenprestaties in alle groepen.

Geheugen aanzienlijk verbeterd

Resultaten toonden aan dat GL-II-73 het geheugen aanzienlijk verbeterde bij jongere en oudere muizen met symptomen van Alzheimer. In vroege-stadium-ziektemodellen keerde een enkele dosis van het medicijn geheugentekorten om, waardoor behandelde muizen net zo goed konden presteren als gezonde controles. Chronische behandeling was nog steeds gunstig voor muizen in latere stadia van de ziekte, hoewel minder effectief, wat aangeeft dat GL-II-73 geheugenstoornissen gedeeltelijk kan verbeteren, zelfs na significante cognitieve achteruitgang.

Hippocampus

De bevindingen suggereren dat het medicijn significante implicaties kan hebben voor de ziekte van Alzheimer, waar geen huidige behandelingen zijn die cognitieve achteruitgang volledig kunnen vertragen of omkeren. In tegenstelling tot veel bestaande medicijnen die zich richten op de opbouw van bèta-amyloïde, richt GL-II-73 zich selectief op GABA-receptoren in de hippocampus om de hersenfunctie te herstellen en beschadigde neurale verbindingen te repareren. Vroege studies suggereren ook dat het medicijn veelbelovend is voor andere psychische aandoeningen die verband houden met cognitieve stoornissen, waaronder depressie, epilepsie en schizofrenie.

Vroege alzheimer

"GL-II-73 toonde een ongelooflijk vermogen om cognitieve functies te herstellen in een muizenmodel van Alzheimer, met name wanneer het vroeg in de ziekte werd toegediend," voegde Dr. Prevot toe. "Naast het verbeteren van het geheugen, hielp het medicijn ook bij het laten groeien en versterken van neurale verbindingen in de hersenen, die essentieel zijn voor het behoud van leren en geheugen. Dit zou een cruciale stap voorwaarts kunnen zijn voor de behandeling van Alzheimer en andere cognitieve stoornissen."

Spin-off bedrijf

In 2019 ondersteunde CAMH Dr. Sibille en zijn team bij de oprichting van Damona Pharmaceuticals, een spin-off bedrijf om dit onderzoek te commercialiseren. Dit proces werd gefaciliteerd door CAMH's Industry Partnerships and Technology Transfer Office. "Damona is opgericht om zich te richten op de ontwikkeling van behandelingen die cognitieve tekorten omkeren en het leven verbeteren van patiënten met de ziekte van Alzheimer, depressie, schizofrenie en andere hersenstoornissen", aldus John Reilly, CEO van Damona Pharmaceuticals. "Met financiering in de beginfase van toonaangevende durfkapitaalbedrijven hebben we een uitzonderlijk managementteam opgebouwd en de ontwikkeling van dit leidende molecuul, dat onlangs goedkeuring van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft gekregen voor klinische proeven bij mensen, verder ontwikkeld. We kijken ernaar uit om patiënten in te schrijven voor een klinische proef in fase 1 in de eerste helft van 2025."