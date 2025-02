Hooikoortspiek elzen op komst

Door het zonnige weer van de laatste tijd en de verwachte hogere temperaturen later deze week komen steeds meer elzen in bloei. Ook de hazelaar bloeit en samen veroorzaken deze bomen en struiken de komende tijd dan ook hooikoortsklachten.

De komende dagen draait de wind van de koude oosthoek geleidelijk naar een warmere zuidelijke richting. De temperaturen zullen dan ook flink stijgen en aan het eind van de week is het 13 graden in het noorden en 17 in het zuiden van het land. Ook de dagen daarna komen de temperaturen dagelijks in de dubbele cijfers uit.

Door het zachte februariweer ontwikkelen de katjes van de elzenbomen en de hazelaarstruiken zich in rap tempo en komen grote aantallen pollen in de lucht. Mensen die allergisch zijn voor het pollen van de els of hazelaar kunnen de komende tijd een toename van de hooikoortsklachten verwachten.

Matig allergeen

De afgelopen week werden al steeds meer pollen van de hazelaar en de els geteld. Door het zonnige weer hebben de bomen en struiken zich, ondanks de kou, verder ontwikkeld. En door het overwegend droge en vooral zachtere weer van de komende dagen wordt de bloei van deze bomen en struiken verder gestimuleerd en komen steeds meer pollen in de lucht. Daarnaast wordt met een zuidelijke stroming ook pollen vanuit Frankrijk en België aangevoerd.

Soms valt een kleine beetje regen, waardoor de lucht wordt gereinigd, maar er zijn genoeg droge dagdelen waarop de hoeveelheid pollen in de lucht flink kan oplopen. Ben je gevoelig voor het pollen van de els of hazelaar? Hou dan rekening met toenemende klachten. De els en hazelaar verspreiden matig allergeen pollen. Na het weekend lijkt het vaker de gaan regenen.

Berkenpollen eind maart en april

Afhankelijk van het temperatuurverloop tijdens de eerste dagen van maart, zullen eind maart of in april de eerste berken tot bloei komen. Berkenpollen zijn sterk allergeen, ongeveer 1 miljoen Nederlanders zijn allergisch voor deze pollen. Door klimaatverandering begint het pollenseizoen niet alleen steeds vroeger, ook duurt het langer en komen er meer pollen vrij, met heftigere allergische klachten tot gevolg.

(Bron: Weeronline)