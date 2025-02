Verschillende meldingen van mazelen op basisschool

GGD Brabant-Zuidoost heeft verschillende meldingen ontvangen van mazelen op een basisschool in Helmond. Medewerkers en ouders van kinderen op de school zijn hierover geïnformeerd. Wie gevaccineerd is of al eens mazelen heeft gehad, is zo goed als mogelijk beschermd tegen de ziekte. GGD Brabant-Zuidoost adviseert net als altijd, ook met carnaval: voel je je niet lekker? Blijf dan thuis. Zo bescherm je jezelf en anderen.