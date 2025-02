Nivel: Ouderen in 2024 minder vaak contact met de huisartsenspoedpost

In 2024 had 15,7% van de Nederlanders ten minste eenmaal contact met de huisartsenspoedpost, dat is vergelijkbaar met vorig jaar (15,6%). 'Dit is een van de bevindingen uit de jaar- en trendcijfers over de huisartsenspoedposten aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn', zo meldt Nivel donderdag.

Acute gezondheidsproblemen

Bij de huisartsenspoedpost kunnen mensen terecht in de avond, nacht of het weekend voor acute gezondheidsproblemen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag. Het gebruik van zorg via de huisartsenspoedpost was ook in 2024 het hoogst onder jonge kinderen (0 t/m 4 jaar) en ouderen (85 jaar en ouder).

Ouderen hadden minder triageconsulten en huisbezoeken

Voor ouderen boven de 85 jaar was er de afgelopen jaren een dalende trend te zien in het aantal contacten met de huisartsenspoedpost, een ontwikkeling die zich in 2024 heeft voortgezet. Daarnaast neemt het aantal triageconsulten voor ouderen al jaren af. Tijdens een triageconsult geeft de triagist na afronding van de triage zelf advies, onder supervisie van de huisarts. In 2024 waren er 319 triageconsulten per 1000 ouderen ten opzichte van 413 per 1000 in 2020. Dat is een daling van 23%.

Huisbezoeken ook verder gedaald

Ook het aantal huisbezoeken in deze leeftijdsgroep daalde verder in 2024. In 2024 waren er 210 huisbezoeken per 1000 ouderen, een daling van 7% ten opzichte van 2023 (225 per 1000) en 21% ten opzichte van 2020 (266 per 1000). Wel ontvingen ouderen net als voorgaande jaren de meeste huisbezoeken. Overigens waren er de laatste jaren ook tijdens kantooruren minder huisbezoeken aan ouderen door de eigen huisarts.