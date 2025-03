Minder kans op langdurige vermoeidheidsklachten na infectie met omikronvariant

Sommige mensen houden na een corona-infectie langdurige vermoeidheidsklachten. Met de opkomst van de omikronvariant is de kans op langdurige vermoeidheidsklachten na een corona-infectie wel afgenomen. Dit blijkt uit een groot onderzoek van het RIVM waarin gekeken is naar vermoeidheid voor en na een infectie.

Vermoeidheid voor en na een corona-infectie

Sommige mensen houden na een corona-infectie langdurige klachten. Dit wordt ook wel longCOVID of post-COVID genoemd. Een van de meest voorkomende klachten na een corona-infectie is vermoeidheid, maar vermoeidheid komt ook vaak voor in de algemene bevolking. In dit onderzoek is alleen gekeken naar vermoeidheid en niet naar andere post-COVID-klachten.

Van ongeveer 23.000 deelnemers aan de Vaccinatiestudie Corona (VASCO) die tussen juli 2021 en maart 2024 een corona-infectie doormaakten, keken de onderzoekers hoe vermoeid zij voor, tijdens en tot 9 maanden na de infectie waren. Hoe veranderde deze vermoeidheid? Werden deze klachten na een tijd weer hetzelfde als voor de infectie en hoe lang duurde dat dan?

Verschil bij Infecties met omikron of delta

Op het moment van een infectie met het coronavirus was er een duidelijke toename in vermoeidheid vergeleken met voor de infectie. In de eerste 90 dagen na infectie daalde die ook weer flink. Opvallend is dat bij mensen met een infectie met de deltavariant de vermoeidheid tot 270 dagen na de infectie verhoogd bleef vergeleken met de vermoeidheid voor de infectie. In het geval van een infectie met de omikronvariant was dit 120 dagen.

De toename in vermoeidheid op moment van infectie was het hoogst bij 60-85 jarigen, mensen zonder onderliggende ziekte en mensen die niet gevaccineerd waren. Bij mensen met een infectie met de deltavariant was deze toename tijdens de infectie ook groter dan bij een infectie met de omikronvariant.

Er is gekeken naar de gemiddelde verandering in vermoeidheid van de deelnemers. Dat betekent dat deelnemers gemiddeld 120 dagen na een omikron- infectie weer terug op hun niveau van voor de infectie waren. Dit betekent niet dat er geen mensen kunnen zijn die wel langer durende vermoeidheid hebben.

Vaccinatie voor infectie

In het onderzoek werd geen verschil gevonden tussen langdurig verhoogde vermoeidheid bij mensen die wel of niet gevaccineerd waren voor de infectie. Echter, omdat vaccinatie (ernstige) infecties voorkomt, verkleint het indirect ook de kans langdurige vermoeidheidsklachten na een corona-infectie.