Neem consumenten serieus bij omschakeling naar duurzamer voedingspatroon

Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) organiseerde het burgerpanel duurzame eiwitconsumptie in samenwerking met de Consumentenbond. Een representatieve groep Nederlanders dacht met elkaar na over hoe consumenten in Nederland minder dierlijke en meer plantaardige eiwitten kunnen consumeren.

Het panel bestond uit 80 burgers, verdeeld over 4 groepen (West, Oost, Noord en Zuid-Nederland). Elke groep kwam 3 keer bij elkaar en werkte in de laatste sessie oplossingsrichtingen uit. Daarna koos een afvaardiging van de groepen de 3 beste oplossingen. 30 januari 2025 overhandigden de panelleden hun eindrapport aan Secretaris Generaal Jan-Kees Goet (LVVN).

Aanbevelingen burgerpanel

De volgende aanbevelingen kregen de meeste stemmen van het burgerpanel:

Maak plantaardige producten aantrekkelijker door prijsregulering door de overheid. Bijvoorbeeld het afschaffen van btw op groente en fruit.

Geef heldere, eerlijke informatie over ingrediënten op verpakkingen om consumentenbewustzijn te vergroten.

Bied inspiratie via proeverijen: introductie van gezonde, plantaardige producten via supermarkten, scholen en evenementen.

De panelleden voelen zich ook zelf verantwoordelijk voor een duurzaam voedselsysteem. Maar geven aan dat structurele veranderingen vooral van grotere partijen moeten komen.

Sleutelrol voor overheid en supermarkten

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘De meeste panelleden waren zich bewust van de voordelen van minder vlees eten. Voor klimaat, milieu en gezondheid. En ze waren het erover eens dat gedragsverandering haalbaar is. De deelnemers zien hierin een sleutelrol weggelegd voor overheid en supermarkten, ondersteund door media en onderwijs. De aanbevelingen van burgers verdienen dan ook een prominente plaats in het Kamerdebat over landbouw, klimaat en voedsel van 6 maart 2025.’