Mensen met post-covid herstellen vaak binnen een jaar, maar houden soms jarenlang klachten

Meer mensen ernstig beperkt door post-covid

De groep jongeren die aangeeft ernstig beperkt te zijn in het dagelijks leven nam van 21% toe naar 26%. Bij volwassenen steeg deze groep van 24% naar 30%. Deze resultaten zijn in lijn met de stijging in het aandeel patiënten dat al langer durende klachten heeft.

Steeds minder mensen die post-covid krijgen

In december 2023 gaf 1,1% van de jongeren aan post-covid opgelopen te hebben in het half jaar voor het invullen van de vragenlijst. In juni 2024 was dit nog maar 0,4% en in deze ronde gehouden in december 2024 kwam dit uit op 0,3%. Van de volwassenen gaf in december 2023 zo’n 0,4% aan post-covid opgelopen te hebben. In juni 2024 was dit 0,1% en in december 2024 kwam dit uit op 0,06%.

Onderzoeksprogramma naar gevolgen coronacrisis op de gezondheid

Vijf jaar lang (2021-2025) verzamelt het Netwerk GOR informatie over de gevolgen van de coronapandemie op de gezondheid en het ervaren geluk van mensen in Nederland. Dit onderzoeksprogramma heet de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19. De monitor laat zien wat de mentale en lichamelijke gezondheid op een bepaald moment in Nederland is en hoe deze in de loop van de tijd verandert. Beleidsmakers kunnen met deze actuele kennis beter beleid ontwikkelen. Ook vinden er regelmatig gesprekken plaats met onder andere ervaringsdeskundigen, experts en zorg- en onderwijsprofessionals.

Netwerk GOR bestaat uit het RIVM, lokale GGD'en, GGD GHOR Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van het onderzoek.