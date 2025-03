1 op de 6 volwassenen heeft last van tand- of kiespijn

In 2024 gaf 16 procent van alle volwassenen aan in de voorafgaande twaalf maanden wel eens tand- of kiespijn te hebben gehad, en 21 procent van bloedend tandvlees. Volwassenen die hun tanden twee keer of vaker per dag poetsen hebben minder last van tand- of kiespijn en bloedend tandvlees dan mensen die een keer per dag of minder hun tanden poetsen. Ook ervaren zij een betere mondgezondheid. Dit meldt het CBS op basis van de Gezondheidsenquête 2024.

Wereld Mondgezondheidsdag op 20 maart 2025 heeft als thema “Een gezond gebit zorgt voor een gezond lichaam”. Een slechte mondgezondheid is gerelateerd aan diverse gezondheidsklachten, zoals diabetes, hart- en vaatziekten, reuma, nier- en longziekten, overgewicht, en problemen tijdens de zwangerschap.

Vijf keer zo vaak last van tand- of kiespijn bij slechte mondgezondheid

Onder mensen die hun mondgezondheid als slecht of zeer slecht ervaren, kwam tand- of kiespijn vijf keer zo vaak voor als onder degenen die hun mondgezondheid als goed of zeer goed ervaren: 50 tegen 10 procent. Bloedend tandvlees kwam drie keer zo vaak voor onder 18-plussers met een slechte of zeer slechte mondgezondheid (46 tegen 15 procent).

Minder mondklachten bij twee keer of vaker poetsen

Onder volwassenen die hun tanden twee keer of vaker per dag poetsten, kwam tand- of kiespijn in de eraan voorafgaande twaalf maanden minder voor dan onder volwassenen die een keer per dag poetsten: 15 tegen 22 procent. Van de volwassenen die aangaven minder dan een keer per dag te poetsten, had 28 procent last van tand-of kiespijn.

Ook hebben volwassenen die twee keer of vaker per dag poetsen minder vaak last van bloedend tandvlees dan degenen die minder vaak poetsen. Bijna 76 procent van de 18-plussers die ten minste tweemaal daags hun tanden poetsten, had naar eigen zeggen een goede of zeer goede mondgezondheid. Van de eenmaal-daags poetsers gaf 63 procent dit oordeel, van de niet-dagelijks poetsers was dit 39 procent.