62 procent van volwassenen tevreden met eigen gewicht

In 2024 was 62 procent van de volwassenen tevreden met hun gewicht. Dit is minder dan in 2023, vooral mensen met ernstig overgewicht waren minder tevreden. In 2024 zei twee derde van de mannen tevreden te zijn, vrouwen waren minder vaak tevreden. Jongvolwassenen en ouderen waren vaker tevreden dan de middelste leeftijdsgroepen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Overgewicht, en vooral ernstig overgewicht (obesitas), verhoogt het risico op ziekten en aandoeningen. In 2024 had de helft van de volwassenen in Nederland overgewicht: 35 procent had matig overgewicht en 16 procent had obesitas. Het percentage volwassenen met overgewicht in het algemeen bleef de afgelopen tien jaar gelijk, dat van mensen met obesitas steeg.

Mensen met obesitas minder tevreden dan in 2023

Sinds 2021 daalt het percentage mensen dat tevreden is met hun gewicht. In 2024 waren iets minder mensen tevreden met hun gewicht dan in 2023. In 2024 was 62 procent van de volwassenen tevreden met hun gewicht, in 2023 was dat 64 procent. De daling in tevredenheid is vooral te zien bij mensen met obesitas. Van hen was in 2023 bijna een kwart tevreden met hun gewicht, en ook in de jaren ervoor schommelde het rond dit aandeel. In 2024 is dit gedaald naar 18 procent. De tevredenheid onder mensen met matig overgewicht bleef gelijk vergeleken met 2023.

14 procent niet tevreden met gewicht

In 2024 zei 14 procent niet tevreden te zijn met hun gewicht, en 23 procent was niet tevreden maar ook niet ontevreden.

Van de mensen met een gezond gewicht was 83 procent tevreden. Dit ligt een stuk lager bij mensen met overgewicht, namelijk 43 procent. De ernst van het overgewicht speelt daarbij ook een rol: iets meer dan de helft (52 procent) van de mensen met matig overgewicht was tevreden over het eigen gewicht, terwijl dit onder mensen met obesitas slechts 18 procent was.

Mannen zijn vaker tevreden

Ongeveer twee derde van de mannen (66 procent) was tevreden met hun gewicht, van de vrouwen was dat met 59 procent minder. Dat vrouwen minder vaak tevreden zijn, geldt zowel voor de vrouwen met een gezond gewicht als voor die met matig overgewicht. Van de vrouwen met matig overgewicht was 44 procent tevreden met hun gewicht, van de mannen met matig overgewicht was 58 procent tevreden. Bij mensen met obesitas is er geen verschil in tevredenheid tussen mannen en vrouwen.