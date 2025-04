Toename van aantal uren dat huisarts gemiddeld per week werkt

In 2024 werkte de Nederlandse huisarts gemiddeld 48 uur per week, vier uur meer dan in eerdere onderzoeken uit 2013 en 2018. Deze extra uren worden met name besteed aan niet-patiëntgebonden taken. Daarnaast is het verschil in werkuren tussen mannelijke en vrouwelijke huisartsen in 2024 weer kleiner geworden. Dit blijkt uit het tijdsbestedingsonderzoek van het Nivel onder 884 huisartsen, uitgevoerd in opdracht van het Capaciteitsorgaan.

De Nederlandse huisartsenzorg is in de afgelopen jaren sterk veranderd. Steeds meer huisartsen werken in loondienst of als vaste waarnemer. Daarnaast zorgt de verdere verschuiving van zorg naar de eerste lijn en toenemende complexiteit van zorgvragen vanuit de patiëntenpopulatie. Voor de raming van huisartsen door het Capaciteitsorgaan heeft het Nivel een tijdsbestedingsonderzoek uitgevoerd om de actuele tijdsbesteding en werkweek van huisartsen in kaart te brengen.

Extra uren naar niet-patiëntgebonden taken

De werkweek van huisartsen is in 2024 toegenomen tot gemiddeld 48 uur, gemiddeld 4 uur meer dan in 2013 en 2018. Deze vier extra gewerkte uren werden bijna volledig besteed aan niet-patiëntgebonden taken zoals administratie, nascholing en taken gebonden aan het ondernemerschap. Hoewel alle typen huisartsen meer uren werkten, was de stijging het sterkst voor huisartsen die ook praktijkeigenaar zijn.

Verschil in werkuren tussen mannelijke en vrouwelijke huisartsen is weer kleiner

De mannelijke huisartsen die deelnamen aan het onderzoek werkten in 2024 gemiddeld 50,7 uur per week. Dit is 4,1 uur meer dan hun vrouwelijke collega’s, die een gemiddelde werkweek hadden van 46,6 uur. Dit verschil is kleiner dan in 2018 en 2013, toen mannelijke huisartsen respectievelijk 4,6 en 7,5 uur meer werkten per week dan vrouwelijke huisartsen.