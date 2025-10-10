Eén op de vijf mensen met chronische aandoening langdurig zonder werk

Eind 2022 had 22 procent van de 30- tot 65-jarigen met een chronische aandoening langdurig geen betaald werk. 'Dat is meer dan gemiddeld (16 procent)', zo meldt het CBS.

Chronische psychische aandoening

'Vooral mensen met een chronische psychische aandoening hebben lange tijd – dat wil zeggen ten minste vier jaar onafgebroken - geen werk', zo meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel).

Diagnoses die huisartsen hebbe gesteld

Een chronische aandoening is een aandoening die niet (volledig) te genezen is. Dit kan lichamelijk of psychisch zijn. Ruim 55 procent van alle 30- tot 65-jarigen heeft een of meerdere chronische aandoeningen. Bijna 3 procent heeft een chronische psychische aandoening, in de meeste gevallen samen met een chronische lichamelijke aandoening. Deze cijfers komen uit diagnoses die huisartsen hebben gesteld.

Helft langdurig zonder werk bij psychische aandoening

Onder mensen met een chronische psychische aandoening (bijvoorbeeld dementie, schizofrenie, een persoonlijkheidsstoornis of een verstandelijke beperking), is 50 procent langdurig zonder werk. Dit loopt op tot bijna 60 procent als er ook meerdere chronische lichamelijke aandoeningen aanwezig zijn. Dit is ruim twee keer zo hoog als onder mensen die meerdere lichamelijke chronische aandoeningen hebben, maar geen psychische aandoening.