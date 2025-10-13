Overgangsklachten in de huisartsenpraktijk: meer consulten, meer hormonen

De afgelopen jaren steeg zowel het aantal contacten voor overgangsklachten met de huisartsenpraktijk als het aantal vrouwen dat hormoontherapie kreeg voorgeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel dat onlangs gepubliceerd is in Huisarts en Wetenschap.

Meer vrouwen met overgangsklachten krijgen hormoontherapie

Tussen 2019 en 2023 kwamen meer vrouwen met overgangsklachten bij de huisarts en steeg het voorschrijven van hormoontherapie aan vrouwen met overgangsklachten van 52% naar 61%. De toegenomen media-aandacht voor overgangsklachten en een herziening van de richtlijn De overgang voor huisartsen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) speelden hierin mogelijk een rol.