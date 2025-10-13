Overstap op nieuw 9-valente HPV-vaccin in najaar 2026

Streven is om vanaf het najaar van 2026 alle vaccinaties tegen het humaan papillomavirus (HPV) binnen het Rijksvaccinatieprogramma uit te voeren met het zogenaamde 9-valente HPV-vaccin. Dit schrijft staatssecretaris Judith Tielen (Jeugd, Preventie en Sport) in een brief aan de Tweede Kamer. Zij volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad.

Geniale wratten

Dit vaccin beschermt niet alleen tegen meer varianten van HPV die kanker kunnen veroorzaken maar ook tegen genitale wratten.

Gewoon spectaculair

Staatssecretaris Tielen: “We hadden hoge verwachtingen over de effecten van HPV-vaccinatie. Maar wat we nu in de praktijk zien, zou ik eigenlijk gewoon spectaculair willen noemen. Bij vrouwen die gevaccineerd zijn, komt door HPV veroorzaakte baarmoederhalskanker 90% minder voor dan bij ongevaccineerde vrouwen en ernstige voorstadia van baarmoederhalskanker 80% minder vaak. Dat is natuurlijk ontzettend goed nieuws voor de gezondheid van heel veel vrouwen. Top dat er een vaccin is dat zelfs nog beter werkt dan wat we tot nu toe inzetten. Daar moeten we niet over wikken en wegen maar gewoon snel gebruik van maken.”

HPV-vaccinatie zeer effectief

HPV is een veel voorkomend en zeer besmettelijk virus dat kan leiden tot baarmoederhalskanker, andere vormen van kanker en genitale wratten. Vaccinatie tegen HPV wordt sinds 2010 via het Rijksvaccinatieprogramma aan kinderen tot 18 jaar aangeboden. De Gezondheidsraad heeft op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de effectiviteit van het vaccinatieprogramma beoordeeld en gekeken of er aanpassingen nodig zijn. Conclusie is dat vaccinatie tegen HPV zeer effectief is in het voorkomen van HPV-infecties en baarmoederhalskanker of voorstadia daarvan.