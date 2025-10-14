8,1 miljoen volwassenen geregistreerd als orgaandonor

Op 1 januari 2025 stonden 8,1 miljoen volwassenen geregistreerd als donor. Dat zijn er bijna 30 duizend meer dan een jaar eerder. Een groter deel van de volwassenen heeft geen keuze doorgegeven aan het Donorregister, en staat daardoor automatisch als donor ingeschreven. Dit geldt vooral voor 18- tot 25-jarigen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Donorregister.

In totaal staat 58 procent van de volwassenen geregistreerd als donor: 34 procent heeft toestemming voor orgaandonatie gegeven, en 24 procent staat geregistreerd als ‘geen bezwaar’ omdat ze geen keuze hebben doorgegeven. Verder laat bijna 11 procent een familielid of andere naaste beslissen, en geeft 31 procent geen toestemming.

Jongeren geven minder vaak een keuze door

Van de jongeren tot 25 jaar heeft 41 procent geen keuze gemaakt. Ze staan hiermee het vaakst geregistreerd als ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’ in het Donorregister. In 2022 was dit nog 36 procent.