Grenswaardes voor aantal mensen met griep bij de huisarts bijgesteld

De grenswaarde voor verhoogde activiteit van griepachtige klachten (influenza-achtig ziektebeeld, IAZ) in de huisartsenpraktijk is voor het seizoen 2025-2026 vastgesteld op 46 patiënten per 100.000 inwoners. Ieder jaar worden deze grenswaarden opnieuw vastgesteld. De monitoring van het aantal mensen dat met griepachtige klachten bij de huisarts komt, is één van de meetinstrumenten voor de surveillance van infectieziekten. Het Nivel monitort de activiteit van IAZ in de huisartsenpraktijk in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Erasmus Medisch Centrum.

Huisartsensurveillance is belangrijk om veranderingen in infectieziekten, zoals een toename van het aantal mensen met griepachtige klachten, vroegtijdig te signaleren. Dit draagt bij aan de landelijke monitoring van infectieziekten en helpt beleidsmakers en zorginstellingen tijdig passende acties te ondernemen ter bescherming van de publieke gezondheid

Over het onderzoek

Het Nivel monitort wekelijks hoeveel mensen naar de huisarts gaan met griepachtige klachten (influenza-achtig ziektebeeld, IAZ). Hiervoor worden gegevens gebruikt van huisartsen die deelnemen aan de Nivel Peilstations. De surveillance is onderdeel van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.