'Bezuinigingen ouderenzorg rijmen niet met verdubbeling van aantal mensen met dementie'

Alzheimer Nederland is geschrokken van de bezuinigingen van de politieke partijen op de ouderenzorg. 'Dit rijmt niet met een verdubbeling van het aantal mensen met dementie naar ruim een half miljoen in minder dan 15 jaar. Om in die vraag te kunnen blijven voorzien, zijn grote veranderingen nodig', zo stelt Alzheimer Nederland.

'Politieke partijen voelen de urgentie niet'

Veel hoop is gevestigd op digitale zorg, de samenleving en mantelzorgers. Maar dat gaat niet vanzelf de zorg vervangen en mantelzorgers zijn al overbelast. Ook zijn er veel mensen met dementie die echt niet zonder zorg kunnen. De bezuinigingen laten zien dat de politieke partijen de urgentie van de vergrijzing en de toename van het aantal mensen met dementie niet voelen.

'Zorg werkt door in veel andere sectoren'

'Het lijkt om de sector 'zorg' te gaan, maar zorg werkt door in veel andere sectoren waar het nu ook krap is. Daarom moeten we juist investeren in de oplossingen voor dementie. Dat is op de lange termijn het verstandigste en draagt niet alleen bij aan het oplossen van de tekorten in de zorg, maar ook in andere sectoren', aldus Alzheimer Nederland.