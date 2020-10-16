Nieuwe coronavariant geeft nauwelijks andere klachten

De nieuwe coronavariant XFG (ook wel Stratus genoemd) geeft nauwelijks andere klachten dan eerdere varianten van het coronavirus. Ook lijken de klachten niet ernstiger te zijn. Dat blijkt uit een verkenning van het RIVM onder deelnemers aan Infectieradar.

Net zoveel keelpijn, minder verlies van smaak In de media verschenen de afgelopen tijd berichten dat XFG vaker zorgt voor keelpijn en ernstigere klachten. Het RIVM besloot dit uit te zoeken met gegevens van Infectieradar. Via Infectieradar geeft een grote groep mensen elke week klachten door die passen bij een luchtweginfectie. Zo kan het RIVM de verspreiding van infectieziekten volgen. Het RIVM heeft nu de coronaklachten van twee groepen deelnemers aan Infectieradar vergeleken:

deelnemers met een positieve coronatest van juli tot en met september 2025, toen vooral de coronavariant XFG voorkwam.

deelnemers met een positieve coronatest van juli tot en met september 2024, toen vooral de coronavariant KP.3 voorkwam.



Uit de gegevens van Infectieradar blijkt dat deelnemers deze zomer ongeveer net zo vaak keelpijn meldden als vorig jaar: 74% in 2025 en 71% in 2024. Ook het aantal klachten van deelnemers en hoe ziek zij zich voelden, was bijna gelijk. Deelnemers meldden gemiddeld 7,8 klachten in 2025 en 7,6 in 2024. Verlies van smaak kwam in 2025 minder vaak voor.

Nauwelijks andere klachten dan eerder

Viroloog en onderzoeker Dirk Eggink (RIVM): “Keelpijn is een veelvoorkomende klacht bij COVID-19, maar komt bij de XFG-variant niet vaker voor dan bij eerdere varianten. Ook meldingen van andere klachten, zoals niezen, hoesten en een loopneus, veranderden nauwelijks. De ernst van de klachten was hetzelfde. Er zijn geen aanwijzingen dat deelnemers de keelpijn ernstiger vonden.”