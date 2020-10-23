Driekwart zorgmedewerkers: "Toegankelijkheid zorg staat onder druk"

Terwijl politici in verkiezingsdebatten discussiëren over de toekomst van de zorg, laten zorgmedewerkers zelf een duidelijk signaal horen: bijna driekwart maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van de zorg in de komende 3 tot 5 jaar. Dit blijkt uit onderzoek van Stichting IZZ onder ruim 1000 zorgprofessionals. Ook verwacht bijna driekwart dat er te weinig zorgverleners zijn om patiënten en cliënten goed te kunnen helpen, en ruim tweederde voorziet langere wachttijden.

Van alle ondervraagde zorgmedewerkers vindt bijna een kwart dat de zorg nu al niet voor iedereen toegankelijk is. Opvallend is dat leidinggevenden en managers kritischer zijn dan uitvoerend personeel: een derde van hen vindt de zorg niet toegankelijk, tegenover een kwart van de uitvoerende medewerkers.



Dat slechts ruim de helft de zorg als toegankelijk ziet, past in een breder beeld. Ook op andere vlakken maken zorgmedewerkers zich veel zorgen over de komende jaren:

• Beschikbaarheid van benodigde zorg: bijna tweederde twijfelt of mensen de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben

• Zorg in de buurt: ruim de helft maakt zich zorgen of er voldoende zorg nabij beschikbaar blijft

Leidinggevenden nog bezorgder

Opmerkelijk is dat leidinggevenden zich op alle onderzochte punten meer zorgen maken over dan uitvoerend personeel. Dat is ook goed te zien bij de kwaliteit van de zorg: bijna tweederde van de leidinggevenden maakt zich hier zorgen over, tegenover ruim de helft van het uitvoerend personeel.

Signalen uit de zorg serieus nemen

Jan-Luuk de Groot, directeur van Stichting IZZ: "In de verkiezingsdebatten wordt volop gediscussieerd over de zorg, maar we moeten vooral luisteren naar degenen die er dagelijks mee te maken hebben. Zorgprofessionals zien aan het bed, in de wijk, in de spreekkamer en in de hele zorg wat er speelt. Als zij zo massaal aangeven dat de toegankelijkheid onder druk staat en dat de problemen alleen maar groter worden, wordt het tijd om te investeren in de aantrekkelijkheid van de zorgsector als werkplek."

De Groot wijst op de urgentie: "Het is veelzeggend dat leidinggevenden, die een breder overzicht hebben over de organisatie en de sector, nog kritischer zijn als het gaat om de toegankelijkheid dan het uitvoerend personeel. Deze zorgen moeten serieus genomen worden in de politieke keuzes die nu gemaakt worden."

