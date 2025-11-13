Mammogram voor dichtborstweefsel uitgebreid met MRI-onderzoek

Staatssecretaris Judith Tielen (Jeugd, Preventie en Sport) wil zo snel mogelijk het bevolkingsonderzoek voor vrouwen met zeer dichtborstweefsel verbeteren. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport donderdag.

Uitnodiging MRI-onderzoek

'Voor hen werkt het huidige bevolkingsonderzoek borstkanker minder goed. Vrouwen met zeer dicht borstweefsel worden vanaf 2030 aansluitend op hun mammogram door het bevolkingsonderzoek uitgenodigd voor MRI-onderzoek. Daarmee kan borstkanker in zeer dicht weefsel beter en sneller worden opgespoord', aldus het ministerie.

Hoge kwaliteit voor alle vrouwen

Deze verbetering heeft zorgvuldige voorbereiding en invoering nodig. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn het bewaken van de hoge kwaliteit van het bevolkingsonderzoek voor de gezondheid van alle vrouwen in Nederland. Ook is het nodig verdringing te voorkomen doordat verschillende groepen gebruik moeten maken van de MRI-capaciteit. Naar verwachting kan de eerste MRI-screening binnen het bevolkingsonderzoek borstkanker in 2030 plaatsvinden.

Hart en hoofd

Staatssecretaris Tielen: “Deze stap is echt een doorbraak in een discussie die al heel lang loopt. Met mijn hart zou ik deze stap gisteren ingevoerd willen hebben. Maar met mijn hoofd heb ik lastige keuzes moeten afwegen. Dat maakt dat het toch nog enkele jaren duurt voordat noodzakelijke stappen en goede voorbereiding afgerond zijn. Op basis van de onderzoeken en in overleg met betrokkenen – zoals patiënten, artsen en onderzoekers – is dit de beste en de minst vertragende stap vooruit. We halen alles uit de kast om alle vrouwen in Nederland die meedoen aan borstkankerscreening zo spoedig mogelijk baat te laten hebben bij deze verbetering.”

Grootst mogelijke snelheid

Nu het besluit is genomen, maakt het RIVM zo snel mogelijk een implementatieplan over de invoering van dit MRI-aanbod. De staatssecretaris blijft bij het hele invoeringsproces nadrukkelijk betrokken om te zorgen dat alle versnellings-mogelijkheden worden benut, en waar mogelijk stappen parallel worden uitgevoerd.

Jaar tijdswinst

Een voorbeeld van het tempo maximaal houden is dat de staatssecretaris heeft besloten het MRI-aanbod in te richten op basis van bestaand advies van de Gezondheidsraad uit 2020. Daarmee is opnieuw advies aanvragen niet nodig en wordt tot een jaar tijdswinst behaald. In 2031, als MRI-screening is ingevoerd en onderzoek naar andere technieken voor vrouwen met zeer dicht borstweefsel (DENSE-2 studie) is afgerond, wordt de Gezondheidsraad om een nieuw advies gevraagd.