Opvoedprogramma positief voor gezondheid en bespaart zorgkosten

Het RIVM heeft berekend wat de maatschappelijke kosten en baten zijn van een groepsprogramma voor opvoeders. Dit programma is bedoeld voor opvoeders waarvan hun kinderen (2-12 jaar) extra risico lopen op het ontwikkelen van een gedragsstoornis. Uit het onderzoek komt naar voren dat er veel bewijs is dat minder kinderen zo’n stoornis ontwikkelen door het programma. Op de lange termijn worden zo onder meer mentale problemen bij volwassenen voorkomen. Verder bespaart de overheid binnen 5 jaar netto zo’n 1,6 miljoen euro.

De kostenbesparing houdt onder meer minder zorgkosten in, maar ook minder jeugdzorg (en jeugdhulp) en minder kosten voor speciaal onderwijs of bijzondere begeleiding in het reguliere onderwijs. De kosten voor het groepsprogramma zelf zijn ook meegenomen. De berekening is gebaseerd op informatie over meerdere bestaande opvoedingsprogramma’s met een vergelijkbare opzet. Er is uitgegaan van ongeveer 4.000 deelnemers per jaar.

Over het groepsprogramma

Het groepsprogramma richt zich op opvoeders van kinderen met extra risico op het ontwikkelen van een zogeheten normoverschrijdende gedragsstoornis. Hierbij kan sprake zijn van antisociaal gedrag of het overtreden van sociale regels, zoals regelmatig spijbelen, vechten of stelen. Het is een programma van ongeveer 10 wekelijkse bijeenkomsten met 6 tot 16 deelnemers begeleid door een jeugdverpleegkundige, pedagoog, maatschappelijk werker of psycholoog. Het programma richt zich op positief opvoedgedrag, zoals het geven van positieve feedback. Daarnaast wordt ingezet op het negeren van mild ongewenst gedrag of het stellen van duidelijke grenzen bij ernstig negatief gedrag. Ook is er aandacht voor het doorbreken van negatieve denkpatronen bij opvoeders.

Afwegingskader preventie

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het afwegingskader preventie dat het RIVM in opdracht van het ministerie van VWS opstelt. Met het afwegingskader wordt gekeken naar de kosten van een preventieve maatregel, de verwachte gezondheidswinst, hoe uitvoerbaar het is, en wat dit betekent voor het meedoen in de samenleving. Het RIVM maakt een inschatting van het gezondheidseffect, de kosten en besparingen van een maatregel door informatie uit bestaande onderzoeken samen te vatten. Andere casussen die het RIVM op deze manier heeft uitgewerkt zijn: