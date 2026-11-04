Sporten en bewegen blijft voor mensen met een beperking een zoektocht

Voor veel mensen met een beperking is sporten nog niet vanzelfsprekend. Wie graag wil sporten, begint vaak met een flinke zoektocht. Welke sport is mogelijk? Waar is passend sportaanbod te vinden? En hoe regel je bijvoorbeeld een sporthulpmiddel? Met de nieuwe campagne Zoekjerot.nl maakt Uniek Sporten, het landelijke sportplatform van Fonds Gehandicaptensport, de zoektocht naar een passende sport makkelijker.

Een sport vinden hoeft geen marathon te zijn

Hoewel er veel sportmogelijkheden zijn voor mensen met een beperking, weten zij niet altijd waar ze moeten beginnen. Met een knipoog naar het soms eindeloze zoekwerk wil Fonds Gehandicaptensport meer mensen bekendmaken met de mogelijkheden op Uniek Sporten. Op dit platform vinden mensen antwoord op hun vragen over sporten en bewegen met een beperking, van passend sportaanbod in de buurt tot informatie over sporthulpmiddelen en financiering.

Met de nieuwe online AI-assistent wordt het vinden van antwoorden nog eenvoudiger. Gebruikers kunnen hun vraag typen of inspreken en krijgen direct antwoord. Ook nieuw is Uniek Sporten Blessurevrij, een gratis tool die persoonlijk advies geeft om blessures en overbelasting zoveel mogelijk te voorkomen.

Sporten voor iedereen vanzelfsprekend maken

De campagne volgt op een belangrijke mijlpaal: sinds vorige week zijn alle 342 Nederlandse gemeenten aangesloten bij Uniek Sporten. Daarmee is er een landelijk dekkend netwerk voor passend sportaanbod. Met Zoekjerot.nl wil Fonds Gehandicaptensport ervoor zorgen dat nog meer mensen deze mogelijkheden weten te vinden en de stap naar sporten kunnen zetten.

Over Fonds Gehandicaptensport

In Nederland hebben 1,8 miljoen mensen een beperking waardoor sporten niet vanzelfsprekend is. Fonds Gehandicaptensport maakt zich sterk om dit wél mogelijk te maken. Vanuit het platform Uniek Sporten vinden sporters met een beperking alles over sport- en beweegmogelijkheden, advies op maat en ondersteuning bij het aanvragen of financieren van sporthulpmiddelen.

Meer informatie: zoekjerot.nl en unieksporten.nl