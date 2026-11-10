Mensen die veel mantelzorgen, voelen zich minder gezond

Het grootste deel van de mantelzorgers is 40 jaar of ouder. Meer vrouwen dan mannen zijn mantelzorger. Mannen en vrouwen van 40 tot 65 jaar die acht uur of meer per week mantelzorg geven, hebben een minder goede ervaren gezondheid dan mensen in dezelfde leeftijd die geen of minder dan acht uur mantelzorg geven. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de gezondheidsenquêtes 2023/2025.

Vooral 40- tot 65-jarige mannen die veel mantelzorgen ongezond

Van de 40- tot 65-jarige mannen die veel mantelzorg geven (acht uur of meer per week) voelt 57 procent zich gezond, tegen 74 procent van degenen die geen of weinig mantelzorg geven. Onder hun vrouwelijke leeftijdsgenoten voelt 62 procent van de mantelzorgers die veel mantelzorg geven zich gezond, tegen 69 procent van hen die geen mantelzorg verlenen en 72 procent van de vrouwen die relatief weinig mantelzorg geven.

65-plussers die weinig mantelzorg geven gezonder

Mannen en vrouwen van 65 jaar of ouder die minder dan acht uur per week mantelzorg geven, voelen zich vaker gezond dan degenen die meer mantelzorgen. 73 procent van de 65-plus mannen die beperkt mantelzorg geven, ervaart hun gezondheid als (zeer) goed. Onder mannen die veel mantelzorg geven is dit 60 procent. Voor vrouwen is dit 69 tegen 61 procent.