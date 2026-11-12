Zorgpremie in 20 jaar tijd meer dan verdubbeld; gemiddelde premie € 2.029,- per jaar

De nominale zorgpremie is in de afgelopen twintig jaar met ruim 130% gestegen. Nederlanders betaalden in 2007 gemiddeld nog € 879,- per jaar voor hun basisverzekering; in 2027 is dat opgelopen tot € 2.029,-. Dat is een verschil van € 1.150,- op jaarbasis, oftewel ruim € 95,- per maand. Dit blijkt uit een analyse van vergelijkingswebsite Overstappen.nl. Zorgverzekeraars maken vandaag uiterlijk om 23.59 uur hun zorgpremies voor 2027 bekend.

Zorgpremie is vooral in afgelopen vijf jaar gestegen

De stijging van de nominale zorgpremie is niet gelijkmatig verlopen in de afgelopen jaren. Vooral sinds 2022 is de premie behoorlijk opgelopen. In 2022 bedroeg de gemiddelde nominale jaarpremie nog € 1.514,-; in 2027 is dat € 2.029,-. Dat betekent een stijging van € 515,- in vijf jaar tijd, ruim 34%.

Ter vergelijking: tussen 2017 en 2022 steeg de gemiddelde nominale jaarpremie van € 1.241,- naar € 1.514,-. Dat is een toename van € 273,-. De premiestijging in de afgelopen vijf jaar is daarmee bijna twee keer zo groot als in de vijf jaar daarvoor. Van de totale stijging van € 788,- tussen 2017 en 2027 vond 65,4% plaats sinds 2022.

Nominale zorgpremie is een indicatie

De nominale zorgpremie geeft een beeld van de gemiddelde kosten van de basisverzekering in Nederland. Dit bedrag bestaat uit een rekenpremie en een opslagpremie. De overheid stelt de rekenpremie jaarlijks vast op basis van de verwachte zorgkosten. Zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de opslagpremie, onder meer op basis van hun bedrijfskosten en financiële reserves. Daardoor kunnen de uiteindelijke premies tussen zorgverzekeraars flink verschillen.

Premieverschillen tussen zorgverzekeraars kunnen groot zijn

Sinds de invoering van het huidige zorgstelsel in 2006 zijn de verschillen tussen de duurste en goedkoopste basisverzekering flink opgelopen. Waar de premies twintig jaar geleden nog relatief dicht bij elkaar lagen rond een gemiddelde van € 85,58 per maand, loopt het verschil tussen verzekeraars tegenwoordig op tot ruim € 500,- per jaar. Alleen in 2022 was het verschil groter: toen betaalden verzekerden voor de duurste basisverzekering € 536,- per jaar meer dan voor de goedkoopste. Naast de verschillen tussen zorgverzekeraars speelt ook de ontwikkeling van de zorgkosten een belangrijke rol bij de hoogte van de premies. Jeremy Broekman, zorgverzekeringsexpert bij Overstappen.nl, licht toe:

“Vorig jaar konden zorgverzekeraars de premies nog relatief stabiel houden door een eenmalige meevaller uit het Zorgverzekeringsfonds. Dit fonds wordt gevuld met inkomensafhankelijke bijdragen en belastingen en hiermee wordt ongeveer 50% van alle zorg uit het basispakket betaald. Omdat dat overschot nu is uitgekeerd, komt de premiestijging komend jaar ongedempt bij de verzekerden terecht. Het voordeel van het fonds is er in 2027 dus niet opnieuw. Tegelijkertijd neemt de vraag naar zorg toe, onder meer door de vergrijzing. Ook stijgen de lonen van het zorgpersoneel en de kosten voor onder andere behandelingen en medicijnen door inflatie. Zorgverzekeraars krijgen daardoor te maken met hogere zorguitgaven, die uiteindelijk ook doorwerken in de premies. We verwachten dan ook dat veel verzekeraars hun premies voor 2027 verhogen.”

Definitieve zorgpremies zijn om middernacht definitief bekend

Zorgverzekeraars moeten uiterlijk vandaag (12 november) om 23.59 uur de zorgpremies voor de basisverzekering bekendmaken. Consumenten hebben dan vanaf 13 november tot en met 31 december 2026 de tijd om over te stappen naar een andere zorgverzekering. Nederlanders die hun huidige zorgverzekering zelf opzeggen vóór 1 januari 2027, hebben nog tot en met 31 januari om een nieuwe basisverzekering af te sluiten. De nieuwe verzekering gaat dan met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari.