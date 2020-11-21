TSB-regeling uitgebreid voor mensen met allergische longziekte

Mensen met extrinsieke allergische alveolitis – ook wel hypersensitiviteitspneumonitis genoemd – kunnen vanaf 1 januari 2027 een tegemoetkoming aanvragen. 'De ziekte wordt opgenomen in de TSB-regeling. Deze regeling is er voor mensen die ziek zijn geworden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk', zo meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Longblaasjes ontstoken

'Bij deze ziekte raken longblaasjes ontstoken. Dat kan ontstaan door een langdurige allergische reactie op bijvoorbeeld schimmels of allergenen zoals tarwe. Patiënten krijgen een griepachtig gevoel, moeten hoesten of voelen zich benauwd. Ook kunnen littekens ontstaan, waardoor de longen slechter werken', aldus het ministerie.

Beroepsziekte

Deze gezondheidsklachten kunnen wijzen op een beroepsziekte. Mensen die bijvoorbeeld in bakkerijen met tarwe werken of veel in aanraking komen met schimmels, zoals bij champignonkwekers, ontwikkelen de ziekte.

Erkenning beroepsziekte

Via het ISBG (Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen) kunnen mensen met deze ziekte een aanvraag doen voor de TSB-regeling (Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten). Deze regeling biedt sinds 2023 patiënten een kortere en snellere route naar erkenning van hun beroepsziekte.

7e ziekte

Extrinsieke allergische alveolitis is de zevende ziekte die aan die regeling wordt toegevoegd. Ook allergisch astma, longkanker door asbest, CSE (schildersziekte), neus(bij)holtekanker door houtstof, silicose (onherstelbare schade aan de longen door ontstekingsreacties) en longkanker door inademing van respirabel kristallijn silica vallen onder de regeling.

Eenmalige vergoeding van 27.000,- euro

Mensen die aantoonbaar één van deze beroepsziekten hebben, komen in aanmerking voor een eenmalige vergoeding van ruim € 27.000.