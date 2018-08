'Beschonken Dave Roelvink aangehouden na roekeloos rijgedrag'

Dave Roelvink is zaterdagavond door de politie in Amsterdam klemgereden op het Surinameplein omdat hij gevaarlijk aan het rijden was, zo meldt de stadszender AT5.

Het begon allemaal toen een motoragent de 24-jarige dj in zijn auto rond middernacht met hoge snelheid voorbij zag rijden over het Zuideinde in zijn woonplaats Landsmeer.

De agent die de wagen volgde constateerde dat op de A10, waar 100 kilometer per uur gereden mag worden, een snelheid werd gehaald van 180 kilometer per uur.

Volgens de politie stopte de wagen even later op de vluchtstrook midden in de Coentunnel, stapte de bestuurder uit en schreeuwde iets naar de agent. Daarna stapte hij snel weer in en ging hij er vandoor. Even later stopte hij opnieuw op de vluchtstrook en riep hij naar de agent dat hij met spoed ergens naartoe moest.

Na een achtervolging werd Dave klemgereden op het Surinameplein in Amsterdam. ,,Ik heb het je net uitgelegd'', gilt Dave tegen de agenten terwijl hij op het zebrapad ligt.

Uit een blaastest zou zijn gebleken dat de 24-jarige dj ruim 2,5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken. Artiest en zoon van, Dave Roelvink, is na een nacht cel weer vrij maar zou wel zijn rijbewijs hebben moeten inleveren.