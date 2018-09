Deelnemende boer Remco van Boer Zoekt Vrouw gediskwalificeerd

In de eerste aflevering van een nieuw seizoen Boer Zoekt Vrouw is een van de deelnemede boeren wegen 'vals spel' gediskwalificeerd.

Het gaat om de 29-jarige boer Remco die een melkveehouderij in Friesland heeft. Op de website schrijft Boer Zoekt Vrouw: 'Na de opnamen van het tentfeest hoorden wij dat boer Remco ten tijde van de voorstelaflevering in mei al met meerdere dames intensief contact had. Op verzoek van Remco hebben zij een brief geschreven naar het programma en waren ook op het tentfeest. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Wij maken Boer zoekt Vrouw voor vrijgezelle boeren die niets liever willen dan een relatie en bij wie dat zonder onze hulp niet lukt. Omdat wij met veel deelnemers van Boer zoekt vrouw nauw contact hebben, kwam ons dit snel ter oren. Vervolgens hebben we met alle betrokkenen veelvuldig gesprekken gevoerd.

Doordat Remco al met meerdere dames contact bleek te hebben, die dat niet van elkaar wisten, en hen ook heeft gevraagd te schrijven, heeft hij in onze optiek niet fair gehandeld. Veel van de briefschrijfsters hadden hierdoor geen eerlijke kans. Remco dan wel (online) blijven volgen past dus niet bij Boer zoekt Vrouw'.

Remco zegt hierover: 'Ik had dit natuurlijk nooit op deze manier moeten doen. Ik had eerlijk moeten zijn tegen de vrouwen en tegen Boer zoekt Vrouw. Maar het is gebeurd. Ik heb er echt spijt van.'