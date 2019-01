Freek Vonk moet stoppen met opnames in de jungle vanwege ziekte

Dit melden meerdere media zondag.Vonk is op de Filipijnen aan het filmen, maar is geveld door een nog onbekend virus. Vonk was naar de jungle in de Filipijnen afgereisd om de zeldzaamste krokodillen ter wereld te spotten, maar hij moet zijn zoektocht staken, omdat hij behoorlijk ziek werd. Vonk is bang dat hij knokkelkoorts heeft opgelopen. Op Instagram schrijft hij: 'Na hoge koorts, buikkrampen, misselijk, hoofdpijn, spierpijn door mijn hele lijf, vele snelle tripjes naar de bosjes, en drie dagen lang op een houten bedje in de jungle te hebben gelegen, is het nu tijd voor een check bij de arts... hopelijk geen dengue' ?