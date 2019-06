Roda JC heeft nieuwe inversteerder

Frits Schrouff, die gedurende de laatste vijf jaar de financiële dragende kracht achter Roda JC is geweest, heeft een opvolger gevonden in Mauricio Garcia de la Vega.

Mauricio Garcia de la Vega (51), geboren in Juadalajara te Mexico, werkte als internationale private banker bij Banco Santander van 1994 tot 2001. Mauricio behaalde een mastertitel in internationaal management (MIMLA) in 2000 aan de Thunderbird University, in Glendale Arizona. Hij startte zijn marketing, entertainment en tot 2017 voetbalmakelaars bedrijf (Iconstar) in 2001. Hij engageerde Pavarotti en Sir Elton John voor concerten in Mexico. Daarnaast vertegenwoordigde het bedrijf een aantal Mexicaanse internationals.



Mauricio is Frits erkentelijk voor zijn enorme inzet en bijdragen om Roda JC door de moeilijkste fase van haar bestaan te leiden. Mauricio is er trots op dat hij het vertrouwen van Frits heeft gekregen om de wederopbouw van de Limburgse voetbalclub gestalte te geven. Hij is onder de indruk van de warmte die de supporters en de regio etaleren om de club te laten voortbestaan. Mauricio nodigt iedereen die Roda JC een warm hart toedraagt uit om samen met hem te bouwen aan een succesvolle toekomst.