Rob de Nijs zet punt achter 60-jarige carrière

Zanger Rob de Nijs ( 77) stopt met zijn zangcarrière. Dat heeft hij dinsdag aangekondigd. De Nijs maakt zijn huidige tournee af en komt in 2020 met een afscheidstournee door heel Nederland om te eindigen in Amsterdam, de plek waar het allemaal begon. Hij heeft dan 60 jaar lang als zanger opgetreden.

Parkinson

Bij de zanger is de ziekte van Parkinson geconstateerd en dat deed hem besluiten om te stopen. 'Het is natuurlijk dramatisch nieuws, maar we zijn er niet door platgewalst, vertelt Rob tegenover het AD. 'Eerst wel, nu weer overeind gekrabbeld en het gaat weer, dat moet ook wel.'

2020 afscheidstour

De Nijs stopt niet per direct, hij heeft nog plannen voor een nieuwe cd en wil zoals hij het zelf zegt 'op een nette manier na 60 jaar afscheid nemen van het publiek'. De Nijs maakt zijn huidige theatertour ‘voor Altijd en Iedereen’ eerst nog af en start in 2020 met zijn afscheidstour waar hij langs alle provincies zal gaan en een allerlaatste concert zal houden in Amsterdam.