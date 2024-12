Claude vertegenwoordigt Nederland tijdens het Eurovisie Songfestival in Zwitserland

De 21-jarige zanger, bekend van hits als Ladada (Mon Dernier Mot), Layla en Écoutez-moi is trots om straks namens Nederland op het podium te staan in gaststad Bazel in Zwitserland. Dit maakte de AVRO/TROS bekend.