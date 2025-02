Ron Brandsteder (74) overleden

Op 74-jarige leeftijd is maandag presentator Ron Brandsteder overleden. Dit is door de familie bekend gemaakt meldt De Telegraaf.

Brandsteder werd bekend door programma's als de Honnymoonquiz en Wie Ben Ik. Ook trad hij regelmatig op met Andre van Duin.

In 2003 was Brandsteder niet meer te zien op TV en maakte een radioprogramma op Radio 5. Brandsteder, bekend door zijn markante donkere stem, sprak ook luisterboeken in.

Aan zijn radiowerk kwam sinds kort een einde. Hij wilde niet vertellen waarom. Toen werd er al gespeculeerd dat zijn gezondheid achteruit ging.