KRO-NCRV stopt per direct met het programma Spoorloos

Mediadirecteur KRO-NCRV Sandra Hilster over dit besluit: “Wij hebben Spoorloos

35 jaar lang gemaakt vanuit de overtuiging dat iedereen het recht heeft om te weten waar hij of zij vandaan komt. Het spijt ons enorm dat daarbij twintig tot dertig jaar geleden een aantal mensen aan de verkeerde families is gekoppeld. Het intense verdriet dat dit veroorzaakt heeft, kunnen we onmogelijk wegnemen. Hoe graag we dat ook zouden willen. Met een zwaar gemoed, maar in volle overtuiging kiezen we ervoor om te stoppen met Spoorloos. Om te voorkomen dat alle gedupeerden opnieuw met het programma geconfronteerd worden, hebben we dit besluit genomen. Stoppen alleen is niet genoeg. We blijven met oud-deelnemers in gesprek over hoe we hen kunnen bijstaan op emotioneel en financieel vlak. Met een aantal van hen zijn we al op een prettige manier tot een overeenstemming gekomen. We zetten de komende tijd alles op alles om met de overige gedupeerden tot een oplossing te komen.”