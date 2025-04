Wegbezuinigen NTR komt als donderslag bij heldere hemel

Er is door het NTR geschokt gereageerd op de brief van minister Bruins waarin uitgelegd wordt hoe het landschap er uit komt te zien na een bezuiniging op de publieke omroep. Hierbij wordt de NTR niet genoemd.

Lucas Goes, directeur van de NTR, laat weten dat het als donderslag bij heldere hemel komt om de NTR in haar huidige vorm komt te verdwijnen. ‘De NTR speelt een onmisbare rol in de democratische kennissamenleving door informatieve, culturele en educatieve programma’s te maken voor iedereen. Het bij de NTR beleggen van deze taakopdracht zorgt ervoor dat de publieke omroep deze programma’s kan garanderen. Het enige belang dat de NTR heeft te dienen is het borgen van de wettelijke taak. Door deze taak op te delen maak je het van ondergeschikt belang.

De NTR is hoeder van thema’s die anders onderbelicht blijven, van doelgroepen die we uit het oog dreigen te verliezen en van maatschappelijk relevante onderwerpen die objectiviteit vereisen. Gespecialiseerde redacties maken al jarenlang programma’s met een educatieve laag op toegankelijke wijze voor jong en oud, van PatsBoemKledder! tot Het verhaal van Nederland. Als je de taakopdracht en de manier waarop de NTR daar invulling aan geeft opknipt en onderbrengt binnen de omroephuizen loop je het risico dat deze taak naar de achtergrond raakt en misschien zelfs wel verdwijnt. Als de NTR wegvalt, dan haal je het hart uit de publieke omroep.

De inhoud van de brief leidt logischerwijs tot veel onrust en zorg onder onze medewerkers. We hebben ook even tijd nodig om dit als organisatie te verwerken en te bekijken wat dit precies voor ons betekent. We zullen er alles aan doen om in aanloop naar het debat op 14 april, in Den Haag het belang van de taak van de NTR, onze onafhankelijke rol in het bestel en de zorg voor onze medewerkers te onderstrepen. We leggen ons hier niet zomaar bij neer.’